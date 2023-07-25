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Юбилейный фестиваль «Таврида.АРТ» откроется 17 августа

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Фото: Арт-кластер «Таврида»
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С 17 по 21 августа в крымской бухте Капсель пройдет юбилейный, пятый фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Об этом 25 июля сообщили «Известиям» организаторы мероприятия.

Гости фестиваля смогут посетить пять ключевых фестивалей внутри общей программы, увидеть презентации новейших разработок молодых российских ученых и яркую шоу-программу.

Свои хиты на главной сцене «Таврида. АРТ» исполнят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные исполнители.

Состоится шоу-признание творчеству Олега Газманова «Народный артист», в котором примет участие сам исполнитель, а также резиденты арт-кластера «Таврида», хедлайнеры фестиваля и финалисты Национального патриотического проекта «Родники».

Специальными гостями фестиваля станут народные артисты России Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

В 2023 году на фестивале «Таврида. АРТ» представят новое выставочное пространство АРТ-ЭКСПО, которое будет действовать и после окончания мероприятия на круглогодичной основе.

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Помимо АРТ-ЭКСПО зрителей ждет ярмарка-выставка проекта «Арт. Молодость», где будет возможность ознакомиться с изделиями ручной работы молодых творцов из разных уголков страны, а также приобрести аутентичную одежду, аксессуары, косметику и многое другое.

В рамках фестиваля кино у зрителей будет возможность попасть на премьерные показы российских фильмов, а также увидеть ряд документальных кинопроектов.

Регистрация для посещения мероприятий доступна для граждан РФ в возрасте от 14 лет на сайте https://tavrida.art/fest и будет доступна до 10 августа.

В 2022 году фестиваль «Таврида. АРТ» прошел в Крыму с 15 по 19 августа. На фестиваль приехали 50 тыс. человек. В течение пяти дней в Судаке непрерывно звучала музыка, устраивались шоу и представления, проводились мастер-классы и лекции.

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