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Во время проблем в Хьюстоне связь NASA с МКС шла через каналы РФ

NASA: во время проблем со связью в Хьюстоне связь с МКС поддерживалась через российских партнеров
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Фото: Global Look Press/Frank Rubio/NASA
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Центр управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне потерял связь с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электричеством, связь восстановили через 20 минут по запасной схеме через российских партнеров. Об этом заявил 25 июля на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA, руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Этим утром примерно в 8:00 по времени Хьюстона (16:00 мск — Ред.) в Центре управления полетами были проблемы с электричеством, в результате которых мы потеряли связь и телеметрию с МКС из Хьюстона. На борту проблем не было, проблемы были только на Земле», — сказал он.

Монталбано добавил, что через 20 минут после потери связи американская сторона связалась со своей командой на МКС через российские каналы.

Опасности для экипажа не было, уточнил он. В течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные систем связи.

«В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло, и надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме», — подчеркнул представитель NASA.

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В конце мая правительство РФ одобрило проведение переговоров между государственной корпорацией «Роскосмос» и американским космическим агентством NASA о полетах интегрированных экипажей на кораблях России и США. Вопрос согласован с российским МИДом и другими заинтересованными органами исполнительной власти.

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем стартует к МКС 15 сентября. Экипаж, миссия которого на МКС была продлена из-за поломки корабля «Союз МС-22», должен вернуться на Землю, предположительно, 27 сентября.

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