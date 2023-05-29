Кабмин РФ одобрил проведение переговоров «Роскосмоса» и NASA о совместных полетах

Правительство РФ одобрило проведение переговоров между государственной корпорацией «Роскосмос» и американским космическим агентством NASA о полетах интегрированных экипажей на кораблях России и США. Соответствующее распоряжение подписал 29 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что данный вопрос согласован с российским МИДом и другими заинтересованными органами исполнительной власти.

«Принять предложение госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» <…> о проведении переговоров о подписании дополнения к договоренности об исполнении соглашения между «Роскосмосом» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — отмечено в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 29 мая в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-25», в основной экипаж 21-й экспедиции которого войдет гражданка Белоруссии, имя которой пока не называется, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года. Также туда отправятся космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

В пресс-службе «Роскосмоса» 24 марта сообщали, что пилотируемый корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем стартует к МКС 15 сентября. Экипаж, миссия которого на МКС была продлена из-за поломки корабля «Союз МС-22», должен вернуться на Землю, предположительно, 27 сентября.

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.