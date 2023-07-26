Судебные поддержки: УК освободят от госпошлин за подачу исков на должников

Управляющие компании планируется освободить от госпошлины, если они подают в суд на злостных неплательщиков. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение нижней палаты в ближайшее время. Мера положительно скажется на отрасли ЖКХ в целом, полагают эксперты. Управляющие компании, по их оценкам, только в 2022 году потратили на иски более 4 млрд рублей, на оплату госпошлин уходит до 5% их дохода. Долги населения за ЖКУ сейчас превышают 800 млрд рублей.

Исковое требование

Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации (РСО) и прочие предприятия сферы ЖКХ могут освободить от госпошлины при подаче исков в суд на должников, которые не платят за коммунальные услуги. Такой законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, «Известия» ознакомились с проектом документа.

— Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства часто вынуждены обращаться в суд с заявлениями о взыскании задолженностей с недобросовестных плательщиков, — сказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

При этом минимальная госпошлина составляет 4% от иска, но не менее 400 рублей — если задолженность не превышает 20 тыс. рублей, подчеркнул члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как ранее писали «Известия», долги населения за ЖКХ в 2022 году превысили 800 млрд рублей.

Затраты на госпошлину поэтому составляют львиную долю расходов УК и РСО, сказала председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Например, в 2022 году при взыскании задолженности за ЖКУ на 188,3 млрд рублей сумма уплаченной госпошлины составила 4,2 млрд рублей, рассказала она.

По оценке директора некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, если УК регулярно работают с должниками, то они тратят на оплату госпошлин до 5% своего дохода в год.

Уплата государственной пошлины, особенно при системном и массовом взыскании задолженности, негативно отражается на финансовом благополучии управляющих и ресурсоснабжающих организаций: их средства имеют строго целевой характер, подчеркнул вице-президент Ассоциации «Новое качество» Олег Малахов.

— Мера позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия жилищно-коммунальной сферы, — полагает Владимир Кошелев.

Кроме того, освобождение УК от уплаты пошлины снизит и финансовое бремя для граждан, отметил он. Как пояснил еще один автор законопроекта, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, после взыскания долга управляющие компании включают расходы на оплату госпошлины в счета за свои услуги.

— Кроме того, взыскание госпошлины накладывает дополнительную нагрузки на судебную систему: бумажная волокита, оформления, и это тоже неправильно, — сказал он.

Инициатива положительно скажется на экономике компаний, полагает Татьяна Вепрецкая. Затраты на госпошлину трудно спрогнозировать и включить в плановые расходы при формировании платы за содержание жилого помещения и тарифа на коммунальные услуги, пояснила она.

Сложности взыскания

Необходимость поиска средств для уплаты госпошлины иногда становится препятствием для взыскания долгов, сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. В основном это касается товариществ собственников жилья и фондов капремонта, добавил он.

Впрочем, по мнению Сусаны Киракосян, предложенная мера не поспособствует снижению задолженности за ЖКУ.

— Необходимо думать не над тем, как освобождать компании от госпошлины, а как создать условия, при которых споры по долгам в принципе не попадут в суды, — уверена она. — Следует активно внедрять институты профессиональных взыскателей и досудебного урегулирования споров.

С другой стороны, как отметила Татьяна Вепрецкая, дисциплина платежей за ЖКУ формируется в том числе на основе неминуемости наказания за несвоевременную оплату. Если организация строго по установленным срокам направляет уведомление о задолженности, а далее обращается в суд, то должников становится меньше, рассказала она.

— Отсутствие требования уплаты госпошлины при подаче заявления на суд позволит регулярно производить взыскание. Как следствие, это улучшит дисциплину платежей за жилищно-коммунальные услуги, — считает она.

А по мнению аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, размер пошлины разумен и обеспечивает стабильную работу судебной власти, учитывая, что иски в сфере ЖКХ составляют больше половины от общего числа дел.

— В случае отмены госпошлины можно столкнуться со снижением доступности судебной защиты, что будет невыгодно и самим УК, — полагает он. — Вместо отмены госпошлины можно было бы развивать досудебные способы повышения платежной дисциплины.

По словам эксперта, это возможно, например, через рассмотрение вопроса о накоплении долгов свыше полугода на общих собраниях жильцов: если у человека накопился долг из-за тяжелой болезни, соседи вполне могут принять решение погасить долг за него.