«Оставаться нейтральным становится все сложнее»

Обвинения России в проблемах на глобальных рынках продовольствия — часть медиакампании, однако африканские страны надеются на скорое разрешение украинского конфликта, который негативно сказывается на государствах региона. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Института международных отношений при МИД Эфиопии Джафар Гелету. При этом он отметил, что на африканские страны, в частности Эфиопию, оказывается давление со стороны Запада. О взгляде Африки на события в мире и взаимодействие с Москвой — в интервью Джафара Гелету «Известиям» на российско-африканской конференции Валдайского клуба.

«Две страны — Россия и Украина — обладают мудростью, их культуры и психология очень схожи»

— Страны Запада традиционно обвиняют Россию в проблемах в сфере продовольственной безопасности в развивающихся странах. Разделяют ли в Эфиопии такие подходы? В чем вы видите корень причин существующих проблем?

— Отсутствие продовольственной безопасности — большая проблема для многих африканских государств. Было принято много программ в поддержку и в развитие, которые должны изменить ситуацию и разрешить проблему. С начала конфликта на Украине значительно выросла инфляция, в том числе на рынке зерна. Главными жертвами стали наиболее незащищенные с точки зрения продовольственной безопасности страны Африки. Поэтому было много различных переговоров между африканскими государствами и Россией, чтобы зерно, произведенное на Украине, могло покинуть порты и стабилизировать мировой рынок путем увеличения поставок.

Обычно Россия имеет положительные отношения с африканскими странами. Мы достигли общего понимания, что зерно должно покинуть Украину и быть поставлено на африканские рынки. Но в конце концов, конфликт продолжается, и проблемы продолжаются.

Обвинение России — часть медиакампании, чтобы назвать РФ причиной нехватки зерна. Но окончательное решение должно быть таким, что конфликт должен остановиться. Две страны — Россия и Украина — обладают мудростью, их культуры и психология очень схожи. Поэтому лидеры двух стран должны собраться вместе, поговорить, понять опасения друг друга и разрешить проблемы. Военные действия не несут пользы ни одной стране.



К примеру, в Эфиопии были такие же проблемы, у нас была война. Но у двух сторон было понимание о необходимости переговоров. Нам не нужна была третья сторона. Мы собрались и решили эту проблему. То же должно произойти между Россией и Украиной: они должны решить это между собой без привлечения других сторон. Эти страны исторически были вместе, они были частью одного государства.

Единственный устойчивый способ решить проблему на зерновом рынке — прекратить конфликт. Иначе проблемы продолжатся. Поэтому мы надеемся, что два лидера соберутся, мудро и здравомысляще, и решат эту проблему.

— В российских и мировых СМИ периодически появляется информация, что часть поставляемого на Украину вооружения попадает в руки террористических и экстремистских группировок, которые действуют в том числе на африканском континенте...

— Любой конфликт в любой точке мира имеет ряд негативных эффектов в других частях мира. И от конфликта на Украине они также распространяются на другие страны — как мы уже говорили, это нехватка продовольствия и другие последствия, такие как нелегальный поток оружия в африканские государства. Это могло бы быть большим вызовом для безопасности Африки и мира.

Единственным долгоиграющим решением должно стать завершение конфликта в ближайшее время. Мы надеемся, — что обе стороны соберутся и проведут переговоры о мирном разрешении конфликта, принимая во внимание опасения друг друга и достигнув соглашения, которое удовлетворит обе стороны.

«Россия всегда поддерживает Эфиопию, а Эфиопия — Россию»

— В России заявляют о желании открыть посольства практически во всех странах Африки. Какие сложности в этом процессе могут возникнуть, и сколько времени это может занять?

— На самом деле это хорошая идея. На панельных дискуссиях клуба «Валдай» мы обсуждали, как увеличить российско-африканское сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики. Открытие посольств во многих африканских странах поможет этому процессу — повышению сотрудничества между Африкой и российским государством.

В моей стране российское посольство существует более 100 лет, это старейшее посольство у нас. Между нашими странами существует гораздо более глубокая связь, берущая начало еще из имперского периода. Правители России и Эфиопии обменивались письмами. Россия — единственная европейская страна, которая поддерживала Эфиопию в ее борьбе против западного колониализма. Поэтому она должна использовать этот исторический опыт, чтобы повысить свою вовлеченность в дела континента. И открытие посольств может стать очень позитивным шагом. Но я не знаю, сколько времени этот процесс может занять.

— Эфиопия обычно воздерживается от голосования по антироссийским документам в ООН. Испытывают ли власти страны давление со стороны Запада из-за такой позиции?



— Да, конечно. Это те вещи, которые мы обсуждаем на форуме «Валдай». Дело в том, что мировой порядок меняется, многие большие и могущественные страны сражаются за позицию в глобальном мироустройстве. При этом многие другие государства все еще бедны и нуждаются в поддержке этих больших стран, которые, сражаясь, создают большие проблемы этим государствам. Мир становится все более конфронтационным, и оставаться нейтральным становится все сложнее. На страны Азии и Африки оказывается давление по вопросам, которые поднимаются в ООН.

Но в силу исторических связей наших стран Россия всегда поддерживает Эфиопию, а Эфиопия — Россию. И это положение вещей продолжается уже более 200 лет. Мы имеет долгую историю сотрудничества и поддержки.

Интервью было записано на российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире» в Санкт-Петербурге.