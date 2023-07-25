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Патрушев указал на причастность спецслужб Запада к созданию почти всех террористических групп

Патрушев: почти все крупные террористические группы созданы спецслужбами стран Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Страны Запада создали, снабжают и финансируют почти все современные крупные террористические группы, действующие по их решению. Об этом 25 июля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которое прошло в южноафриканском Йоханнесбурге.

«Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада», — передает слова Патрушева «Российская газета».

По его словам, международный терроризм в том виде, в каком он сейчас существует, «является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов».

Патрушев подчеркнул, что Москва выступает против политизации международного антитеррористического сотрудничества и применения двойных стандартов в данной сфере. Он отметил, что борьба с терроризмом должна опираться на универсальные нормы и принципы международного права.

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Ранее в этот день Совбез России заявил, что контртеррористическое взаимодействие является приоритетным направлением БРИКС. В сообщении было указано, что по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами планируется ряд мероприятий.

В этот же день Патрушев заявил, что входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности.

В Йоханнесбурге Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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