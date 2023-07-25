Совбез РФ назвал контртеррористическое взаимодействие приоритетным направлением БРИКС

Контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках объединения стран БРИКС. Об этом 25 июля говорится в заявлении Совета безопасности России по итогам заседания в Йоханнесбурге высоких представителей блока, курирующих вопросы безопасности.

«Стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества, подтвердив важность реализации Антитеррористической стратегии БРИКС. Намечены планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами», — указано в сообщении.

Также указано, что на заседании были затронуты проблемы совместных действий БРИКС по борьбе с транснациональной организованной преступностью, нелегальным распространением наркотиков, коррупцией и вопросы обеспечения эпидемиологической и биологической безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, принимающий участие в заседании в Йоханнесбурге, ранее 25 июля заявил, что входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности.

До этого, 24 июля, он отметил, что объединение БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов.

В Южной Африке Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.