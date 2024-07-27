28 июля — День PR-специалиста: когда появился праздник и как его отмечают

В России 28 июля отмечается День PR-специалиста — профессиональный праздник тех, кто знает, что такое правильная реклама. Именно в этот день более 20 лет назад профессия приобрела официальный статус. «Известия» рассказывают, чем занимаются пиарщики и как они отмечают свой праздник.

День PR-специалиста в России 2024 — как появился праздник

Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день в 2004 году специалисты в области пиара (или пиарщики) впервые отпраздновали День PR-специалиста. Тогда появилась традиция отмечать его ежегодно.

Процесс по оформлению специальности в отдельную профессию начался в 2001 году по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) совместно с Министерством труда и социального развития. Спустя два года ее внесли в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).

Так профессия пиарщика вышла из тени и приобрела государственный статус. Это обусловлено тем фактом, что связи с общественностью относятся к функции стратегического управления и являются таким же необходимым инструментом в бизнесе, как маркетинг и реклама.

День PR-специалиста в России 2024 — чем занимаются пиарщики

Название профессии происходит от английского Public Relations (PR), что означает «общественные отношения». Это особый вид деятельности, который направлен на формирование общественного мнения по широкому спектру вопросов — будь то политическая акция, избирательная кампания, продвижение товаров и услуг или благотворительность.

Осуществляется такая деятельность посредством рекламы, паблисити, постоянных контактов со СМИ.

Чтобы добиться результата, для пиарщика, в первую очередь, важны так называемые soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают выстраивать отношения с самыми разными людьми и проталкивать любые проекты.

В частности, пиарщик должен быстро идти на контакт, быть договороспособным, уметь найти компромисс, а в некоторых случаях отказать и диктовать свои правила.

Сегодня пиарщики особенно востребованы в бизнесе, политике и шоу-бизнесе.

День PR-специалиста в России 2024 — как отмечают

День PR-специалиста отмечается во всех регионах страны. Но по традиции центральное торжественное мероприятие организуется в Москве.

В этот день все работники отрасли получают поздравления и благодарности, а отличившиеся — грамоты и другие поощрения от руководства. Программа праздника чаще всего сочетает в себе как образовательные, так и развлекательные мероприятия.

Так, на 28 июля назначаются профессиональные мероприятия, которые способствуют продвижению компании, а также конференции и круглые столы, во время которых можно установить новые связи, поделиться опытом и насущными проблемами с коллегами.

День PR-специалиста в России 2024 — что подарить

Обычно пиарщики сами решают, что подарить сотрудникам и партнерам компании на важную дату. И здесь им также приходится применить креативность, чтобы подарок благоприятно работал на имидж компании. Поэтому и над подарком самим пиарщикам придется поломать голову.

Один из самых простых вариантов — подарить простые и практичные вещи, которые пригодятся в работе. Например, подписку на профессиональную рассылку, плакат с мотивирующей цитатой, блокнот с ручкой или планшет.

Хорошим подарком станет мощный внешний аккумулятор, так как телефон у профессионального пиарщика обычно садится еще до обеда.

День PR-специалиста в России 2024 — интересные факты

Истоки профессии PR-специалиста уходят своими корнями глубоко в историю. Необходимость убеждать и продвигать свои идеи появилась практически одновременно с зарождением коммуникации между людьми.

В качестве самостоятельной науки и искусства пиар впервые появился в Древнем Шумере. Разработка пиар-технологий велась в Европе и Америке.

Первое крупное бюро по пиару было создано в 1912 году в США. Спустя несколько лет в Америке стали появляться первые отделы и специализированные фирмы. Настоящий бум пиара пришелся на 1945—1965 годы. Тогда он окончательно выделился в самостоятельное направление и продолжил свое развитие.

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