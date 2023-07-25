Названы влияющие на поддержку рубля факторы

Поддержать рубль могут налоговый период и повышение ключевой ставки Банком России, считает управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев. Об этом он рассказал «Известиям» 25 июля.

По данным сайта Мосбиржи, на 14:37 доллар достиг 90 рублей, евро — 99,5. Еще в начале этого месяца американская валюта торговалась в районе 88,7 рубля, европейская — 96,6.

Эксперт отметил, что доллар США вторую неделю подряд держится на уровне 90 рублей и дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке может сохраниться в августе.

«Но в краткосрочной перспективе удержать рубль от дальнейшего ослабления могут как минимум два фактора. Первый — сезонный фактор в виде налогового периода, так как предложение валюты на торгах должно увеличиться. Второй фактор — решение Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 1 п.п. Повышение ставки может краткосрочно удержать рубль от дальнейшего падения даже с учетом текущих ограничений по капитальному счету», — объяснил Алексеев.

21 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

До этого, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.