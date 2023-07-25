Сенат Берлина принял законопроект «О специальном фонде защиты климата, устойчивости и трансформации», две крупнейшие немецкие партии хотят инвестировать до €10 млрд в защиту климата с 2024 года и содействовать реструктуризации экономики, нейтральной для климата. Об этом 25 июля сообщила газета Tagesspiegel.

По ее данным, пока точно неясно, на какие именно проекты пойдут средства. Однако обозначено, что деньги получат сферы строительства, производства электроэнергии и трансформации экономики.

«Инвестиции, необходимые для достижения климатических целей, не могут быть представлены в бюджете», — обосновал создание специального фонда сенатор по финансам Стефан Эверс от «Христианско-демократического союза» (ХДС).

Сенатор по экономике от Берлина Франциска Гиффи, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) назвала проект законом об ускорении дополнительных и крайне необходимых миллиардов инвестиций на пути Берлина к климатически нейтральному мегаполису.

В своем обосновании специального фонда сенат назвал две чрезвычайные ситуации: прогрессирующее изменение климата и рост цен на энергоносители в результате конфликта на Украине.

В середине июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер заявил, что ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ. Он напомнил, что российские газ и нефть долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии».

По его мнению, правительство ФРГ пытается преподнести сложившуюся в энергетике и экономике ситуацию как возможность для «зеленого перехода», что является глубоко ложным заявлением.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 11 пакетов санкций. Последний был принят 23 июня. Тогда в черный список было включено 87 компаний, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.