Последствия обстрела Вооружаемыми силами Украины (ВСУ) района травматологического центра в Донецке в понедельник, 25 июля, показали «Известия».

По словам местных жителей, повреждения получил многоквартирный дом. В результате атаки боевиков в нем полностью разрушено жилое помещение.

«Комната разрушена 22-я, там в комнате вообще все стены разбиты, усыпаны осколками стекла», — уточнил житель соседнего дома.

Кроме того, вследствие обстрела был поврежден и один из автомобилей местных жителей.

Ранее, 23 июля, ВСУ за полчаса выпустили 14 снарядов калибра НАТО по населенному пункту Максимильяновка в Донецке.

До этого, 22 июля, в Верховной раде заявили о планах запустить на территории Украины производство снарядов натовского калибра 155 мм. Отмечается, что выпуском боеприпасов занимаются как государственные предприятия, так и частные подрядчики.

Украинские военные ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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