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В раде заявили о планах по производству натовских снарядов на Украине

Депутат рады Чернев: Киев намерен производить снаряды натовского калибра 155 мм
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger
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Украина планирует запустить на своей территории производство снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 22 июля сообщил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. <...> Снаряд, который на Украине производится, стоит втрое дешевле, чем мы закупаем в других странах», — заявил он в эфире телемарафона «Единые новости».

Депутат отметил расширение украинского оборонного комплекса. По его словам, выпуском боеприпасов занимаются не только государственные предприятия, но и частные подрядчики.

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Ранее, 19 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия не может сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.

15 июля пленный украинский боевик Андрей Демич рассказал о дефиците вооружения на передовой. По его словам, формирования на передовых позициях не получают никакой военной техники, а командующий состав отсиживается в тылу.

До этого, 23 июня, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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