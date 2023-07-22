В раде заявили о планах по производству натовских снарядов на Украине
Украина планирует запустить на своей территории производство снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 22 июля сообщил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
«Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. <...> Снаряд, который на Украине производится, стоит втрое дешевле, чем мы закупаем в других странах», — заявил он в эфире телемарафона «Единые новости».
Депутат отметил расширение украинского оборонного комплекса. По его словам, выпуском боеприпасов занимаются не только государственные предприятия, но и частные подрядчики.
Ранее, 19 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия не может сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.
15 июля пленный украинский боевик Андрей Демич рассказал о дефиците вооружения на передовой. По его словам, формирования на передовых позициях не получают никакой военной техники, а командующий состав отсиживается в тылу.
До этого, 23 июня, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.