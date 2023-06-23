В ГУР Украины спрогнозировали еще 2-3 месяца активных боевых действий

Украина планирует в ближайшие два-три месяца вести активные боевые действия. Такое мнение в пятницу, 23 июня, высказал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «РБК-Украина».

«Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера», — сказал он.

Также Скибицкий заявил, что Россия нарастила производство крылатых ракет «Калибр» и Х-101 примерно в три-четыре раза.

Кроме того, в ГУР признали нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.

«Для того чтобы прикрыть стратегические объекты <…>, необходимо больше комплексов противовоздушной обороны. Необходимо усовершенствовать наши знания и умения для использования иностранных комплексов противовоздушной обороны.

Накануне, 22 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о снижении темпов украинского наступления ввиду больших потерь противника. При этом у украинской стороны всё еще сохраняются силы на ведение дальнейших боевых действий, подчеркнул глава Минобороны.

В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил, что в период с 4 по 21 июня потери украинской стороны в живой силе составили 13 тыс. человек. Российские силы также лишили боевиков 246 танков, в том числе 13 бронемашин западного образца.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.