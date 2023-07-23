ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 14 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 5:15 по 5:45 (совпадает с мск) выпустили 14 снарядов калибра НАТО по Донецку, сообщило 23 июля в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5:15 — населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

С 5:20 до 5:45 ВСУ выпустили по городу еще 11 снарядов калибра 155 мм.

Накануне в Верховной раде заявили о планах запустить на территории Украины производство снарядов натовского калибра 155 мм. Там уточнили, что выпуском боеприпасов занимаются не только государственные предприятия, но и частные подрядчики.

В тот же день ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, погибла женщина. «Известия» показали кадры последствий. На записи видны выбитые окна многоквартирного дома, разрушенные балконы и посеченные осколками стены.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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