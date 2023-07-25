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Матвиенко предложила считать принуждение стран к санкциям актом агрессии

Матвиенко: принуждение третьих стран к санкциям нужно расценивать как акт агрессии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расценивать принуждение третьих стран к присоединению к санкциям как акт агрессии против них. Такое мнение она выразила во вторник, 25 июля, на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее мнению, считать подобное принуждение агрессией можно в том случае, если присоединяться к санкциям заставляют вопреки национальным интересам государств.

«Многие независимые страны в разных частях мира испытывают на себе жесточайшее давление, угрозы, шантаж, их понуждают, хотят они этого или не хотят», — подчеркнула Матвиенко в разговоре с журналистами.

Спикер отметила, что это наносит серьезный экономический урон в тех странах, где это происходит.

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Ранее, 16 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что ряд стран Центральной Азии может присоединиться к западным санкциям против России. По его словам, это происходит, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости односторонних санкций, поскольку некоторые государства не хотят рисковать и вынуждены давать понять, что они готовы присоединиться к санкциям Запада.

При этом министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Евросоюз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение РФ. Он добавил, что ключевая задача — это разработка собственного пути, который обеспечит финансовую устойчивость в стране.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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