В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

На российском рынке дебютировали две новых модели китайского премиального бренда Hongqi: седан H5 и полноприводный внедорожник HS5. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба бренда.

Hongqi H5 поставляется с двухлитровым турбодвигателем мощностью 218 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом. Габариты авто: длина ― 4985 мм, ширина ― 1865 мм, высота ― 1465 мм.

Седан представлен в двух комплектациях: Comfort и Deluxe ― 4,79 и 4,99 млн рублей соответственно. Из опций покупателю предложены панорамная крыша, датчик света, электрорегулировка водительского кресла, подогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, датчик качества воздуха, передний и задний парктроники, видеорегистратор, парковочный ассистент с камерой кругового обзора, кожаный салон, беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Внедорожник HS5 оборудован аналогичной с H5 силовой установкой, однако в качестве трансмиссии здесь работает шестиступенчатый автомат с приводом на обе колесные оси. Разгон до 100 км/ч занимает у авто 8,7 с.

Hongqi HS5 доступен на российском рынке в двух исполнениях: Comfort и Deluxe ― 4,99 и 5,59 млн рублей соответственно. Из опций покупатель может получить отделку салона кожей наппа и алькантара, передний и задний парктроники, панорамную крышу, камеру кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировкой по 12 направлениям, вентиляцию и подогрев передних сидений, а также подогрев заднего ряда сидений, аудиосистему Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, датчик качества воздуха, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при спуске, систему предупреждения о выходе из полосы движения, беспроводную зарядку для мобильных устройств, встроенную систему мультимедиа в зеркало заднего вида.

Известно, что до середины 2024 года Hongqi намеревается представить на российском рынке до четырех новых моделей.

Ранее, 14 июля, бренд Hongqi объявил на сайте официального дилера в России цены на флагманский седан H9 и электрокроссовер E-HS9.

Заднеприводный седан Hongqi H9 обойдется российскому покупателю минимум в 7,49 млн рублей. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор: двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением, и трехлитровой шестицилиндровой 272-сильной силовой установкой.