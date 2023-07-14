Hongqi объявил цены на две модели для российского рынка
Китайский премиальный бренд Hongqi объявил на сайте официального дилера в России цены на флагманский седан H9 и электрокроссовер E-HS9.
Заднеприводный седан Hongqi H9 обойдется российскому покупателю минимум в 7 490 000 рублей. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор: двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением, и трехлитровой шестицилиндровой 272-сильной силовой установкой.
Цены на полноприводный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 начинаются от 9 490 000 рублей. Суммарная мощность двух электромоторов E-HS9 составляет 551 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера 4 с. Запас хода достигает 510 км. Электрокар оборудован функцией быстрой зарядки, которая позволяет за 10 минут пополнить запас тяговой батареи на 100 км.
Ранее, 13 июля, на российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Geely Galaxy L7. Цена на новинку начинается от 3 050 000 рублей.
Galaxy ― появившаяся в этом году линейка моделей Geely, в которой представлены гибридные авто. Galaxy L7 построен на шведско-китайской платформе e-CMA и оснащен полуторалитровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. в паре с трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT Pro со встроенным электромотором мощностью 227 л.с. с приводом на переднюю колесную ось.