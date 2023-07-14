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Hongqi объявил цены на две модели для российского рынка

Дилер: цены на новые модели Hongqi для российского рынка начинаются от 7 490 000 рублей
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Фото: Hongqi
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Китайский премиальный бренд Hongqi объявил на сайте официального дилера в России цены на флагманский седан H9 и электрокроссовер E-HS9.

Заднеприводный седан Hongqi H9 обойдется российскому покупателю минимум в 7 490 000 рублей. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор: двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., работающим вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением, и трехлитровой шестицилиндровой 272-сильной силовой установкой.

Цены на полноприводный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 начинаются от 9 490 000 рублей. Суммарная мощность двух электромоторов E-HS9 составляет 551 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера 4 с. Запас хода достигает 510 км. Электрокар оборудован функцией быстрой зарядки, которая позволяет за 10 минут пополнить запас тяговой батареи на 100 км.

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Ранее, 13 июля, на российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Geely Galaxy L7. Цена на новинку начинается от 3 050 000 рублей.

Galaxy ― появившаяся в этом году линейка моделей Geely, в которой представлены гибридные авто. Galaxy L7 построен на шведско-китайской платформе e-CMA и оснащен полуторалитровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. в паре с трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT Pro со встроенным электромотором мощностью 227 л.с. с приводом на переднюю колесную ось.

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