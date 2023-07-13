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В России появился гибридный кроссовер Geely Galaxy L7

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Фото: Geely
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На российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Geely Galaxy L7. Цена на новинку начинается от 3 050 000 рублей, сообщает 13 июля Autonews.ru.

Galaxy ― появившаяся в этом году линейка моделей Geely, в которой представлены гибридные авто. Galaxy L7 построен на шведско-китайской платформе e-CMA и оснащен полуторалитровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. в паре с трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT Pro со встроенным электромотором мощностью 227 л.с. с приводом на переднюю колесную ось.

Время разгона гибрида до 100 км/ч занимает 6,9 с, расход топлива в смешанном цикле составляет 5,2 л на 100 км, а запас хода ограничен 1370 км. Габариты кроссовера: 4700 мм ― длина, 1905 мм ― ширина, 1785 мм ― высоту, а размер колесной базы равен 2785 мм.

Geely Galaxy L7 оборудован климат-контролем, люком с электроприводом, обогревом передних сидений и зеркал, датчиком дождя и света, передним и задним парктроником, круиз-контролем, системой контроля слепых зон, камерой заднего вида, ABS и ESP.

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