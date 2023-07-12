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Авто
В России появились в продаже китайские кроссоверы Jetour X70S

В России появились в продаже китайские кроссоверы Jetour X70S

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Фото: Jetour
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На российский рынок вышла новая модель Jetour китайского суббренда Chery ― кроссовер X70S, сообщает 12 июля «Газета.Ru». Цены на автомобиль начинаются от 2,4 млн рублей.

Ввезенный по параллельному импорту Jetour оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. в паре с шестиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Из опций Jetour X70S предлагает покупателю такие опции, как светодиодная передняя и задняя оптика, передний и задний парктроники, камера кругового обзора, система бесключевого доступа, функция запуска двигателя с помощью кнопки, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, электрическая регулировка сидений, климат-контроль, люком с электроприводом.

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15 июня российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S. Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос на модель на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.

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