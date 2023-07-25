Пострадавшего при взрыве газа в доме в Нижнекамске госпитализировали

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска в Республике Татарстан, госпитализировали. Об этом сообщили во вторник, 25 июля, в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, куда был доставлен пострадавший.

«В Нижнекамскую ЦРМБ доставлен один тяжелый пострадавший, мужчина госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Еще одна женщина, также пострадавшая в результате инцидента, была отправлена на амбулаторное лечение. Всего на месте происшествия работало 10 бригад скорой медицинской помощи.

В Нижнекамской городской прокуратуре в свою очередь сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Там отметили, что на место ЧП выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев.

Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в жилом доме.

Взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова произошел ранее во вторник. При взрыве были повреждены несущие конструкции дома, из окон некоторых квартир вылетели стекла.