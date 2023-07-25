Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о ярости Зеленского из-за больших потерь ВСУ
Экономика
Мишустил посетил локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ
Происшествия
Около 26 тыс. человек во Владивостоке остались без света из-за обрыва проводов яхтой
Общество
Бастрыкин заявил о выявлении СК новых видов мошенничества при расследовании дел
Экономика
Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля
Мир
На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна из РФ
Экономика
Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета
Экономика
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» может приобрести 21 вертолет Ми-171
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали недалеко от Курил
Мир
Президент Мадуро посетил прибывший в Венесуэлу корабль ВФМ РФ «Перекоп»
Культура
Фильм «Барби» стал самым кассовым стартом года
Общество
Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга

Пострадавшего при взрыве газа в доме в Нижнекамске госпитализировали

В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв, пострадали два человека
0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска в Республике Татарстан, госпитализировали. Об этом сообщили во вторник, 25 июля, в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, куда был доставлен пострадавший.

«В Нижнекамскую ЦРМБ доставлен один тяжелый пострадавший, мужчина госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Еще одна женщина, также пострадавшая в результате инцидента, была отправлена на амбулаторное лечение. Всего на месте происшествия работало 10 бригад скорой медицинской помощи.

В Нижнекамской городской прокуратуре в свою очередь сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Там отметили, что на место ЧП выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев.

Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований по обеспечению безопасности при использовании газового оборудования в жилом доме.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова произошел ранее во вторник. При взрыве были повреждены несущие конструкции дома, из окон некоторых квартир вылетели стекла.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023