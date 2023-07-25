Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Татарстане

В жилом доме в Татарстане утром 25 июля произошел взрыв газовоздушной смеси. Как выяснили «Известия», пострадали два человека, из дома было спасено еще восемь.

Инцидент произошел в одном из домов Нижнекамска на улице Вахитова, в квартире на первом этаже. При взрыве были повреждены несущие конструкции дома, из окон некоторых квартир вылетели стекла.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 19 июля, три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в кафе в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Как уточнили в МЧС, на место происшествия прибыли шесть спасателей и одна единица техники. Специалисты выяснили, что вспышка газа в помещении была без последующего горения. Причины происшествия устанавливаются.

В начале июля шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Инаркой Терского муниципального района в республике. Им оказали медпомощь в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы.