Реклама
Прямой эфир
Общество
Бастрыкин заявил о выявлении СК новых видов мошенничества при расследовании дел
Экономика
Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с середины июля
Мир
На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна из РФ
Экономика
Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета
Экономика
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» может приобрести 21 вертолет Ми-171
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали недалеко от Курил
Мир
Президент Мадуро посетил прибывший в Венесуэлу корабль ВФМ РФ «Перекоп»
Культура
Фильм «Барби» стал самым кассовым стартом года
Мир
В США крупный пожар произошел на ТЭС
Общество
МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и ветром в ближайшие часы
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами на Алтае
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Татарстане

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Татарстане

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В жилом доме в Татарстане утром 25 июля произошел взрыв газовоздушной смеси. Как выяснили «Известия», пострадали два человека, из дома было спасено еще восемь.

Инцидент произошел в одном из домов Нижнекамска на улице Вахитова, в квартире на первом этаже. При взрыве были повреждены несущие конструкции дома, из окон некоторых квартир вылетели стекла.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Ранее, 19 июля, три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в кафе в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Как уточнили в МЧС, на место происшествия прибыли шесть спасателей и одна единица техники. Специалисты выяснили, что вспышка газа в помещении была без последующего горения. Причины происшествия устанавливаются.

В начале июля шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе Инаркой Терского муниципального района в республике. Им оказали медпомощь в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023