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Палата представителей конгресса США намерена вынести импичмент Байдену

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Палата представителей конгресса США намерена провести расследование для вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом. Об этом 24 июля заявил спикер нижней палаты Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), пишет издание The Hill.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда», — приводит слова Маккарти газета.

Он также отметил, что американский лидер использует приемы, которых политика США «не видела со времен Ричарда Никсона». Байден, по словам Маккарти, «вооружает» правительство в интересах собственной семьи и лишает конгресс возможности вести надзор.

Спикер также выразил надежду, что палата представителей доведет дело до расследования об импичменте, «как предполагает американская Конституция», чтобы получить ответы на все вопросы.

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Ранее, 21 июля, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

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