Палата представителей конгресса США намерена вынести импичмент Байдену

Палата представителей конгресса США намерена провести расследование для вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом. Об этом 24 июля заявил спикер нижней палаты Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), пишет издание The Hill.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда», — приводит слова Маккарти газета.

Он также отметил, что американский лидер использует приемы, которых политика США «не видела со времен Ричарда Никсона». Байден, по словам Маккарти, «вооружает» правительство в интересах собственной семьи и лишает конгресс возможности вести надзор.

Спикер также выразил надежду, что палата представителей доведет дело до расследования об импичменте, «как предполагает американская Конституция», чтобы получить ответы на все вопросы.

Ранее, 21 июля, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.

До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.

В марте в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Хантера Байдена, его подозревали в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины. Байден-младший состоял в руководстве украинской компании и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.