Дополнительные поезда введут из Новосибирска в Мочище в дни авиашоу

Для зрителей авиафестиваля «Виват, Россия!» дополнительно запустят 32 пригородные электрички. Мероприятие состоится 30 июля на аэродроме «Мочище».

Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составит 30 минут, а стоимость проезда — 40 рублей. Первый состав отправится в 8:32, а последний — в 11:07, пишет VN.ru со ссылкой на АО «Экспресс-Пригород».

Жителям области предложат маршруты транзитных поездов в южном, западном, жеребцовском и кузбасском направлениях. Речь идет как о беспересадочных маршрутах, так и о маршрутах с пересадкой на станции Новосибирск-Главный.

Авиафестиваль проводится в Новосибирской области более 20 лет. В 2022 году он собрал рекордное количество зрителей — более 110 тыс. человек. 30 июля станет финальным днем проведения шоу. Сама программа начнется 28 июля.

Ранее, 30 июня, сообщалось о переносе на следующий год авиасалона «МАКС-2023». В сообщении организаторов говорилось, что авиасалон «МАКС-2023» был и останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли, так как именно там проходят мировые премьеры отечественных воздушных судов, ракет, двигателей и космической техники.