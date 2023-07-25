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Арт-консервацию в стиле свадьбы проведут в историческом доме в Томске

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В Томске волонтеры проведут арт-консервацию исторического здания на Советской улице. Процесс пройдет в виде свадьбы, со свадебным тамадой и диджеем. Гостям «праздника» предложат нарисовать на окнах дома лубочные картинки.

Подробности мероприятия РИА «Томск» рассказала глава томского движения «Том Сойер Фест» Светлана Савина. По ее словам, арт-консервация состоится 5 августа. Участники могут по трафаретам нанести рисунок на заколоченные окна дома. Иллюстрации в лубочном стиле, посвященные известным историческим личностям города, заранее заготовил местный художник Иван Шишкин.

Во время мероприятия пройдет встреча с этим художником, а также с основателем студии Design-orchestra Павлом Богдановым. Кроме того, проведут лекторий «Дизайнер в современном мире» и мастер-шоу от томского граффитиста Олега Шубина.

Савина отметила, что организация уже провела такую акцию для восьми домов и сейчас ищет новые объекты. В этом году арт-консервация ждет дом на улице Герцена. После предыдущих арт-консерваций три дома «разобрали» инвесторы для реставрации по программе «Дом за рубль».

Агентство пишет, что дом на Советской улице был построен в конце XIX века как богадельня при Иоанно-Предтеченском женском монастыре. В начале ХХ века там был военный лазарет, к дому пристроили новый корпус. В здании также оборудовали домовую церковь, в советское время она закрылась, но ее купол сохранился до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Томске инвестор восстановит дом-памятник на улице Никитина. Здание нашло своего арендатора по программе «Дом за рубль».

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