Дом-памятник в Томске восстановят по программе «Дом за рубль»

В Томске инвестор восстановит дом-памятник на улице Никитина. Здание нашло своего арендатора по программе «Дом за рубль». Восстановлением займется компания «Томмегатрон». Она была единственным участником аукциона по аренде муниципального имущества.

Деревянный двухэтажный дом с мезонином построили в 1860 году. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Когда-то им владел доктор медицины, действительный статский советник Фердинанд Маткевич. С 1914 года здесь снимал квартиру врач, общественный деятель Владислав Пирусский.

РИА «Томск» уточняет, что за пять лет реализации проекта «Дом за рубль» в Томске инвесторы получили 38 домов, из них полностью восстановлены к настоящему моменту шесть зданий. В этом году власти планируют выставить на аукцион еще около 30 объектов, в том числе восемь памятников.

В рамках проекта «Дом за рубль» инвесторы могут за свой счет привести в порядок старинные дома и получить льготу по аренде. Плата снижается до 10% после разработки проектной документации. После выполнения ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля. Срок договора льготной аренды — 49 лет. Также льготы устанавливаются и по аренде земельного участка.

Летом в Томске отреставрировали деревянный дом-памятник федерального значения на улице Ленина. Здание было построено в 1900 году. В 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. Последняя реставрация проводилась в 1980-е годы.