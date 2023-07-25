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Президент Мадуро посетил прибывший в Венесуэлу корабль ВФМ РФ «Перекоп»
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Президент Мадуро посетил прибывший в Венесуэлу корабль ВФМ РФ «Перекоп»

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Фото: Global Look Press/dpa/Pedro Mattey
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» 24 июля принимал участие в военно-морском параде Венесуэлы по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. На палубу корабля поднялись президент страны Николас Мадуро с министром обороны и представителями генштаба, сообщил временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов.

«Президент Мадуро посетил наш корабль в сопровождении министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса вместе с Генштабом, командующими всеми видами вооруженных сил и мэром Каракаса адмирал-аншефом Кармен Мелендес», — рассказал дипломат ТАСС.

В ходе торжественного построения на палубе «Перекопа» исполнили гимны России и Венесуэлы. По словам Соколова, выступая перед кадетами Мадуро подчеркнул, что «Венесуэла и Россия всегда будут вместе». Затем гостям провели экскурсию по кораблю.

«Президент посетил учебные кабинеты и пообщался с командным составом и курсантами», — добавил дипломат.

Учебный корабль «Перекоп» с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова и Военно-морского политехнического института прибыл на озеро Маракайбо для участия в параде 24 июля, совершив переход из Кронштадта на Кубу.

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19 июня президент южноамериканской страны Мадуро заявил, что Венесуэла с внедрением у себя российских банковских карт «Мир» участвует в создании финансовой системы нового мира. Он добавил, что глава центробанка страны сообщил о присоединении к платежной системе РФ.

29 мая президент Венесуэлы по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что его страна хотела бы быть частью сообщества стран БРИКС. По его словам, это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару.

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