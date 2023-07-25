В Китае заявили о недопустимости превращения интернета в поле битвы

Власти КНР выступили против превращения интернета в поле битвы, а также создания цифрового железного занавеса. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

«Ключевой концепцией интернета является открытость, Сеть не новое поле битвы за цифровой железный занавес», — приводит его слова во время встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, телеканал CGTN.

Он подчеркнул, что Китай выступает против любого вида технологической или цифровой гегемонии. Также Ван И отметил, что Пекин высоко ценит безопасность интернета, а также хотел бы улучшить взаимодействие с развивающимися странами, чтобы продвигать глобальное управление Сетью.

До этого, 16 июня, в Минцифры РФ заявили о появлении всё более сложных вариантов кибератак на Россию. В ведомстве отметили, что хакеры не ограничиваются DDoS. Так, после начала спецоперации РФ наблюдался рост числа кибератак на РФ.

Кроме того, 16 мая Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. Это подразделение военно-политического блока со штаб-квартирой в эстонском Таллине, которое занимается проблемами кибербезопасности стран альянса.

В феврале директор департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что перспективы диалога РФ и США по кибербезопасности ухудшаются. Он добавил, что это происходит по инициативе Соединенных Штатов.

Еще в декабре прошлого года замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отмечал, что число кибератак на Россию в 2022 году возросло на 80%. По его словам, на фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве.