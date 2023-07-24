На Кольском полуострове пропала группа московских школьников

На Кольском полуострове в Мурманской области пропала группа школьников из Москвы. Об этом 24 июля сообщает «Интерфакс».

По данным экстренных служб, отряд в сопровождении инструктора отправился в поход на байдарках в районе села Териберка.

«В установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток», — рассказал источник.

Всего в группу входят 14 школьников, в том числе 12 москвичей. Их поиски продолжаются.

Ранее, 17 июля, сотрудники МЧС России обнаружили тувинцев, потерявшихся в тайге во время сбора орехов. Четверо взрослых и 16-летний подросток были найдены в 60 км от села Шуурмак. У них сломался автомобиль.