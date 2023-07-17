Спасатели нашли потерявшихся в тайге тувинцев

Сотрудники МЧС России обнаружили тувинцев, потерявшихся в тайге во время сбора орехов. Об этом 17 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, у отправившихся на сбор кедровых орехов сломался автомобиль.

«Четверо взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 км от села Шуурмак», — добавили в МЧС.

Сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли потерявшимся, они направляются домой. Медицинская помощь им не понадобилась.

Жители Тувы пропали утром в этот день. Группа спасателей тувинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ занималась их поисками в Тес-Хемском районе республики.