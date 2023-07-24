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Мантуров заявил о многократном увеличении выпуска снарядов для ВС РФ

Мантуров: месячный объем выпуска снарядов российским ОПК превысил показатели за 2022 год
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Фото: РИА Новости
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в понедельник, 24 июля, заявил, что объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превзошел объемы выпуска за весь 2022 год.

Он указал, что в целом с начала текущего года обороты производства по многим видам вооружения, военной и специальной техники превышают общие показатели за весь прошлый год.

«Если говорить о средствах поражения, мы сейчас входим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — сказал Мантуров на совете по оборонно-промышленному комплексу в Приволжском федеральном округе.

Почти все предприятия, за редким исключением, выполняют установленные планы по срокам и объемам. Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются или компенсируются аналогичными изделиями, заключил министр.

«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
Новая техника станет ответом на развертывание сил НАТО в регионе

Ранее, 16 июля, президент РФ Владимир Путин указал на наличие эффективной современной техники у России. В качестве примера глава государства привел танк Т-90 «Прорыв».

До этого, 15 июля, стало известно, что трофейную технику НАТО, захваченную российскими военными под Новодонецким в ходе отражения атак украинской армии, отправили для изучения специалистам российского ОПК России. Планируется, что после изучения специалистами иностранная военная техника займет свое место в музеях и на выставочных площадках страны.

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