26 июля — День эсперанто: как врач-окулист придумал универсальный язык

Ежегодно 26 июля во всем мире отмечается День эсперанто — искусственного языка, который, по задумке его создателя, должен был положить конец международным конфликтам. В 2023 году этот праздник выпадает на среду. О том, за сколько можно выучить эсперанто и кто из великих русских писателей владел этим языком, читайте в материале «Известий».

День эсперанто в 2023 году — история праздника

Эсперанто был придуман врачом-окулистом и полиглотом Людвигом Лазарем Заменгофом. Он родился в 1859 году в городе Белостоке, который в настоящее время находится на территории Польши, но тогда входил в состав Российской империи.

Будущего ученого с детства окружали люди разных национальностей: русские, поляки, евреи, белорусы, немцы. В семье мальчика говорили на идише и русском, а отец обучил сына немецкому, французскому и ивриту. Мультикультурная атмосфера, в которой рос Заменгоф, вероятно, и подтолкнула его к созданию универсального языка.

Но была у него и еще одна мечта — покончить с конфликтами между представителями разных народов. Заменгоф считал, что источник всех бед кроется в непонимании между людьми и общий язык мог бы решить эту проблему.

Первую версию своего языка Заменгоф разработал, когда ему было 19 лет, однако в свет она так и не увидела. Наконец 26 июля 1887 года в Варшаве был опубликован первый учебник по эсперанто. Именно это событие празднуется эсперантистами в разных странах. Название язык получил от псевдонима ученого — Доктор Эсперанто, что означает «доктор надеющийся».

По задумке Заменгофа, эсперанто должен был стать международным языком, который понятен каждому и прост в изучении. В этом языке 16 грамматических правил, в которых нет исключений. Слова читаются так же, как пишутся, а ударение всегда падает на предпоследний слог. Считается, что эсперанто можно овладеть на среднем уровне за неделю, а начать на нем разговаривать — за две-три недели.

В начале XX века эсперанто стремительно набирал популярность. В 1905 году был организован первый Всемирный конгресс эсперантистов. В 1924 году Лига наций признала эсперанто международным языком телеграфирования, а в 1954 году ЮНЕСКО утвердило его культурную ценность.

Однако по-настоящему международным эсперанто не стал. На сегодняшний день на этом языке говорит от нескольких тысяч до нескольких миллионов человек. Установить точное количество носителей невозможно, так как официально статистика не ведется. Тем не менее, на эсперанто переводят и пишут книги, делают подкасты, ведут СМИ, а членами Всемирной эсперанто-организации являются жители более 100 стран.

День эсперанто в 2023 году — традиции

В День эсперанто традиционно проводятся встречи носителей языка, конференции, семинары и лекции. Переводчиков на них обычно не бывает, ведь все участники понимают друг друга. Также эсперантисты распространяют информационные буклеты, проводят мастер-классы, концерты и показывают фильмы на своем языке.

День эсперанто в 2023 году — интересные факты

В честь Дня эсперанто «Известия» сделали подборку интересных фактов об этом языке.

На «Википедии» опубликовано свыше 340 тыс. статей на эсперанто. Это больше, чем на иврите, эстонском, белорусском и армянском языках.

Писатель Лев Толстой владел эсперанто, ему потребовалось всего четыре часа, чтобы освоить этот язык.

Один из лидеров российского коммунистического движения Лев Троцкий в начале 1920-х годов предлагал использовать эсперанто как «язык мировой революции». Однако через несколько лет государственный курс изменился, и эсперантисты подверглись репрессиям.

В 1966 году американский режиссер Лесли Стивенс снял фильм ужасов «Инкуб» (Inkubus). Для поддержания таинственной и напряженной атмосферы картина была снята полностью на эсперанто. Режиссер запретил дублировать ее на другие языки, зрители могли ориентироваться на субтитры. Главную роль сыграл Уильям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь». Оператором стал Конрад Холл, будущий обладатель трех «Оскаров» за фильмы «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Красота по-американски» и «Проклятый путь».

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