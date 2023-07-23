24 июля — День рождения растворимого кофе: 85 лет популярному напитку

Растворимый кофе — незаменимый утренний помощник для многих людей. Он готовится за считанные секунды, сохраняя при этом аромат и бодрящие свойства зернового. В 2023 году этому напитку исполняется 85 лет. О том, почему 24 июля считается Днем рождения растворимого кофе и как американские солдаты сделали его популярным, читайте в материале «Известий».

День рождения растворимого кофе в 2023 году — история

Один из первых патентов на растворимый кофе принадлежал новозеландскому предпринимателю Дэвиду Стренгу. В 1890-х годах он начал выпускать кофейный порошок, который продавался в круглых жестяных банках. Новинка пришлась по вкусу жителям города, в котором располагалось производство, но известности не обрела и быстро забылась.

Позже, в 1901 году, японский химик Сатори Като, работавший в Чикаго, создал другой вариант растворимого кофе, взяв за основу собственные эксперименты с растворимым чаем.

Первым коммерчески успешным растворимым кофе стал Red E Coffee. Его массовое производство наладил британский химик Джордж Констант Вашингтон в 1906 году.

Широкому распространению напитка способствовала Первая мировая война — он стал частью сухпайка американских солдат. Его ценили за удобство приготовления и бодрящий эффект, необходимый бойцам на передовой. Однако вкус и качество Red E Coffee были далеки от идеала, что со временем сделало его невостребованным.

В 1930-х годах компания Nestle заключила договор с бразильскими производителями кофе, которые страдали от излишка кофейных зерен. Кроме того, тонны сырья пропадали из-за неправильного хранения и обработки. Решить эти проблемы взялся сотрудник Nestle Макс Моргенталер.

За несколько лет он смог создать порошок, который не терял вкуса и свойств кофе и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года продукт под названием Nescafe увидел свет.

Напиток снова вошел в состав сухпайка военных США, но уже во время Второй мировой войны. Вернувшись домой, солдаты продолжали пить растворимый кофе и приобщали к этому знакомых. В скором времени напиток нашел поклонников и в других странах.

День рождения растворимого кофе в 2023 году — интересные факты

В честь юбилея растворимого кофе «Известия» подготовили несколько интересных фактов об этом напитке.

В одной чашке растворимого кофе содержится около 60 г кофеина, а в чашке зернового — 80 г.

Самые популярные сорта кофе — арабика и робуста. Последний чаще всего используется для приготовления растворимого кофе, так как он содержит больше кофеина и стоит дешевле.

В процессе производства растворимый кофе проходит до 20 стадий химической обработки. Качественный напиток готовится из натуральных свежемолотых и обжаренных зерен. Он должен без осадка растворяться как в горячей, так и в холодной воде.

Популярный во всем мире раф-кофе со сливками и сиропом придумали в России в конце 1990-х годов. Согласно одной из версий, напиток готовили в московской кофейне для постоянного посетителя Рафаэля. Со временем другие клиенты стали просить «кофе как у Рафа» или просто раф.

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