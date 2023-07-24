Патрушев заявил о стимулировании США протестов в других странах

США используют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в неугодных им странах мира. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств блока в Йоханнесбурге.

«На так называемом саммите за демократию в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в недемократичных, по их мнению, странах мира», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, Запад в числе прочего выступает против взятия на себя юридических обязательств в информационной среде и делает ложные заявления о том, что существующего международного права достаточно для регулирования отношений в цифровой сфере.

«Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств», — отметил секретарь Совбеза, обращаясь к коллегам по БРИКС.

Он заключил, что важно работать над формированием универсального международно-правового режима в цифровой среде, который будет основываться на принципах суверенного равенства государств и без вмешательства во внутренние дела стран.

Ранее в этот же день Патрушев сообщил, что БРИКС привлекает страны отсутствием конфронтационной или скрытой повестки, а участники блока взаимодействуют на основе согласованных подходов. По его словам, объединения готово принять для единомышленников.

В Йоханнесбурге секретарь Совбеза принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне коллег из других стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Южно-Африканская Республика позже присоединилась к блоку.