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Мужчина защитил женщину от бывшего мужа и избил его битой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мужчина с помощью биты защитил девушку от агрессивного бывшего мужа в Симферополе. Об этом 24 июля рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел 22 июля на 25-й улице Коллективных садов. 37-летний мужчина после расставания с 35-летней супругой продолжил ее преследовать и однажды решил с ней расправиться.

«Отвергнутый муж, припугивая ее кухонным ножом, стал угрожать своей бывшей расправой», — рассказал источник.

За женщину вступился ее новый 40-летний мужчина. Он ударил бывшего мужа несколько раз по голове бейсбольной битой. После этого его доставили в реанимацию в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга средней тяжести и ранами.

По факту произошедшего была начата проверка.

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Ранее, 16 июля, жительница села Онот Черемховского района Иркутской области избила бейсбольной битой несовершеннолетнюю девушку. Предположительно, конфликт возник из-за того, что молодая женщина приревновала не достигшую 16-летнего возраста девушку к своему мужу.

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