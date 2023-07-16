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Жительница Иркутской области избила несовершеннолетнюю бейсбольной битой

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Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Жительница села Онот Черемховского района Иркутской области избила бейсбольной битой несовершеннолетнюю девушку. Как сообщили 16 июля в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сейчас правоохранители изучают записи в Сети, на которых запечатлено избиение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все возможные участники произошедшего. Действиям лиц, зафиксированных на видео, будет дана правовая оценка», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

В местном паблике «Подслушано Черемхово New» в социальной сети «ВКонтакте» жители уже выразили свое возмущение инцидентом, назвав его беспределом. Предположительно, конфликт возник из-за того, что молодая женщина приревновала не достигшую 16-летнего возраста девушку к своему мужу. Также комментаторы отметили, что выяснять отношения подобным образом недостойно для представительниц женского пола.

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Ранее, 3 июля, в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области сообщили, что тренера спортивного клуба заподозрили в избиении малолетнего воспитанника. В местные СМИ обратилась мать 10-летнего мальчика, который посещает спортивную секцию, с информацией о том, что тренер избил ее сына палкой.

Женщина заявила, что у ребенка вследствие ударов на теле образовалось множество гематом. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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