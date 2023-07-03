Тренера спортивного клуба заподозрили в избиении воспитанника палкой

Тренера спортивного клуба заподозрили в избиении малолетнего воспитанника палкой, следователи проверяют данную информацию СМИ. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ивановской области.

Как утверждает ведомство со ссылкой на СМИ, мать 10-летнего мальчика, который посещает спортивную секцию, обратилась к журналистам с информацией о том, что тренер избил ее сына палкой. Женщина утверждает, что у ребенка вследствие ударов на теле образовалось множество гематом.

«Кроме того, сообщается, что данный случай не единичный. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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