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Шеф-повар назвал необычные варианты заправок окрошки

Шеф-повар Кузнецов: окрошку можно заправить томатным соком, йогуртом или щавелевым отваром
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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Помимо привычного многим рецепта окрошки на кефире и квасе существует множество неожиданных, но очень удачных вариантов основы для супа. Об этом 25 июля «Известиям» рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

«Окрошку можно залить холодным бульоном. Чтобы блюдо сохранило свою легкость, для его приготовления стоит выбрать курицу. Подойдут любые части, кроме грудки. По вкусу можно добавить любимые специи, чтобы придать бульону пикантности. Перед тем как добавлять бульон в окрошку, охладите его. Однако здесь важно помнить, что срок хранения должен быть не более трех дней в холодильнике», — сказал он.

Кроме того, Кузнецов предложил попробовать в качестве заправки томатный сок.

«Альтернативная подача окрошки может показаться странной, но это сочетание точно стоит попробовать летом. Набор продуктов такой же, как всегда: картофель, огурцы, ветчина, яйца и зелень. Томатный сок придаст им кислинки и откроет для вас окрошку с новой стороны», — подчеркнул бренд-шеф.

Собеседник «Известий» также отметил, что заменить кефир можно натуральным йогуртом и газированной водой.

«Блюдо получится низкокалорийным и очень легким, поэтому подойдет тем, кто хочет похудеть. Вкус будет не таким ярким, как в случае с кефиром, поэтому здесь можно поэкспериментировать со специями или, например, добавить немного лимонного сока», — заявил эксперт.

Еще один вариант холодного супа — на основе щавелевого отвара, сообщил Кузнецов.

«Шинкуем щавель, варим его в течение пяти минут и охлаждаем. Листики растения стоит сохранить в зеленом бульоне. В окрошке с овощами и зеленью кисловатый щавель в сочетании со сметаной даст особо свежий вкус, который наверняка может стать любимым для всей семьи», — заключил бренд-шеф.

Холодный прием: врачи считают окрошку одним из самых полезных блюд
Заливать нарезку лучше домашним квасом

23 июля врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила, что выбор неудачных угощений для пикника может обернуться проблемами со здоровьем. По словам специалиста, важно не забывать, что летом пища портится гораздо быстрее из-за жары. Нарезка и хранение в непроветриваемой упаковке — например, в целлофановом пакете — дополнительно ускоряет этот процесс. В такой ситуации риск отравиться гораздо выше.

Сохранить продукты свежими поможет сумка-холодильник. Если же ее нет, а пикник организовать хочется, лучше будет отказаться от сложных блюд, посоветовала Соломатина.

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