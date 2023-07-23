Диетолог назвала неудачные продукты для летнего пикника

Выбор неудачных угощений для пикника может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом 23 июля предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

«В данном случае чем натуральнее продукт, тем опаснее», — заявила она.

По словам специалиста, важно не забывать, что летом пища портится гораздо быстрее из-за жары. Нарезка и хранение в непроветриваемой упаковке — например, в целлофановом пакете — дополнительно ускоряет этот процесс. В такой ситуации риск отравиться гораздо выше.

Сохранить продукты свежими поможет сумка-холодильник. Если же ее нет, а пикник организовать хочется, лучше будет отказаться от сложных блюд.

«Бутерброды следует готовить уже на месте: хлеб взять отдельно, его можно нарезать заранее в отличие от колбасы или сыра. Фрукты и овощи мыть и нарезать тоже нужно на месте. <...> Берите с собой больше сухих продуктов, например, галеты», — подытожила Соломатина.

В мае врач-эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова рассказала об опасности хранения испорченной еды в холодильнике. По ее словам, это чревато риском заражения кишечными инфекциями. Она добавила, что очень важно соблюдать режим хранения и сроки годности продуктов, регулярно осматривать их на наличие плесени, а при ее обнаружении немедленно выбросить продукт.