День перевыборов: Испанию может ожидать новое голосование

Выборы в Генеральные кортесы — двухпалатный парламент Испании — могут стать прологом к новому голосованию . Эксперты считают, что ни победившей на выборах Народной партии, ни правящей Социалистической рабочей партии не удастся сформировать новое правительство . Разрешить ситуацию, однако, может партия бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, которого власти страны преследуют за призывы к сепаратизму. Кто станет новым главой испанского кабмина и как политическая нестабильность отразится на председательстве Мадрида в Евросоюзе — в материале «Известий» .

136 + 120

В Испании 23 июля завершились досрочные парламентские выборы. По итогам голосования в нижней палате (именно конгресс депутатов определяет имя премьера) победу одержала оппозиционная Народная партия (33%), которая теперь может рассчитывать на 136 мест в парламенте . Следом за ней — правящая Социалистическая рабочая партия, набравшая 31% голосов. Ей может достаться 122 кресла. Третье место заняла праворадикальная Vox (12,39%), четвертое — движение «Сумар» (12,31%). Они претендуют на 33 и 31 место соответственно. В общей сложности в парламент прошло 11 политических сил. Параллельно состоялись выборы в сенат, на которых также победила Народная партия. В верхней палате парламента ей удалось получить 120 мест . Социалистам — лишь 73.

Лидер Народной партии Альберто Фейхоо уже заявил, что «в соответствии с волей большинства испанцев» готов сформировать правительство . Впрочем, убедительная победа Фейхоо не гарантирует, что НП удастся создать новый кабинет министров . Конституция никак не определяет, кто должен формировать правительство: лидер партии, победившей на выборах, или тот человек, у кого есть наибольшие шансы это сделать.

Лидер Народной партии Испании Альберто Фейхоо голосует во время всеобщих досрочных выборов в Мадриде Фото: REUTERS/Juan Medina

Фейхоо попытается создать новый кабмин, однако даже при поддержке праворадикальной Vox и региональных партий ему не хватит голосов, чтобы стать главой правительства . Для назначения на эту должность кандидат должен заручиться как минимум 176 голосами (из 350) во время первого голосования. Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Сергей Хенкин считает, что консерваторы попытаются привлечь на свою сторону представителей Коалиции Канарских островов и Союза наваррского народа, то есть заручиться еще двумя голосами, однако этого будет недостаточно для победы.

— У Фейхоо есть слабая надежда, что социалисты воздержатся при голосовании и тогда у него появится шанс стать председателем правительства . Ведь во втором туре при голосовании за имя премьера требуется не абсолютное большинство, а простое. Но я уверен, что действующий глава правительства Испании Педро Санчес на это не пойдет, — заявил эксперт «Известиям».

Согласно установленному графику, парламент должен быть сформирован к 17 августа . После этого король Филипп VI проведет встречи с лидерами основных партий, обсудит с ними перспективы создания правительства. А уже в сентябре в парламенте начнутся дебаты о том, кто станет новым премьер-министром .

При этом действующий премьер будет делать ставку на движение «Сумар», а также попытается договориться с региональными партиями. И здесь не ясно, чью сторону выберут представители блока «Вместе за Каталонию» , выступающие за независимость региона от Испании. Ее фактический лидер, экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон,

сейчас скрывается от властей в Бельгии . Мадрид уже много лет пытается посадить его за призывы к сепаратизму.

Собрание избирателей партии «Вместе за Каталонию» в преддверии всеобщих выборов в Испании Фото: Getty Images/ Europa Press News/Contributor

— Ключи от ситуации сейчас во многом у этой сепаратистской партии . На сегодня эта партия вряд ли поддержит Санчеса. В ходе последней легислатуры она очень часто была в жесткой оппозиции, — пояснил Хенкин.

В тоже же время «Вместе за Каталонию», так же как «Левые республиканцы Каталонии» или «Бильду», не станут поддерживать коалицию, в которую войдет праворадикальная Vox , она требует упразднения автономии в составе Испании и создания унитарного централизованного государства. На этом фоне может возникнуть патовая ситуация, когда ни Фейхоо, ни Санчесу не будет хватать необходимого количества голосов и Мадриду придется объявить новые выборы .

На европейском фронте без перемен

Педро Санчес объявил о проведении досрочных выборов в парламент 29 мая. На этот шаг он пошел, после того как социалисты с разгромом проиграли прошедшие в мае автономные и муниципальные выборы . Тогда победа на местном уровне досталась Народной партии. Она получила 31,5% голосов и выиграла в семи из 10 крупнейших городов Испании, в том числе в Мадриде. Партия Санчеса набрала только 28,2%. На третье место неожиданно вырвалась ультраправая партия Vox (с испанского — «Голос»).

В преддверии выборов социологи предполагали, что, скорее всего, новый кабинет министров вместе создадут Народная партия и Vox. В таком случае представители крайне правых сил могли бы прийти к власти в Испании впервые с 1975 года, когда умер диктатор Франциско Франко . Европейская пресса вовсю била тревогу, призывая объединить усилия против Vox. Испанская El País констатировала: «23 июля мы выбираем не просто старшего общественного менеджера, но первосвященника нашего Отечества». Французская Libération, в свою очередь, с тревогой отмечала: «Ветер популизма овевает альянс правых и крайне правых, оружие и приемы которого сегодня всем хорошо известны». Польский еженедельник Polityka и вовсе предостерег, что рост влияния ультраправых пагубно скажется на поддержке Украины со стороны ЕС.

Лидер ультраправой испанской партии «Vox» Сантьяго Абаскаль выступает на митинге Фото: REUTERS/Jon Nazca

Предполагается, что если у руля окажутся консерваторы, то вмиг сократятся социальные расходы и ужесточится политика в отношении Каталонии . В СМИ даже писали, что в случае прихода к власти коалиции Vox и Народной партии Мадрид отменит принятый в феврале закон о трансгендерах, который позволяет менять пол с 16 лет. Но больше всех прихода ультраправых опасались в ЕС. Для европейских институтов объявление досрочных выборов 23 июля и перспектива получения власти ультраправыми стали неприятным сюрпризом. Старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова подчеркивает, что брюссельская бюрократия негативно относится к любым ультраконсервативным партиям.

— В Евросоюзе в принципе не жалуют ультраправых. Они считают, что их приход в любой стране — это плохо, потому что повышает евроскептицизм и затрудняет функционирование органов ЕС . Это касается Венгрии, Польши и теперь Италии. В ЕС боялись, что Марин Ле Пен может каким-то образом стать президентом Франции. Это же относится к Vox. В Брюсселе считают, что им спокойно работается, когда у власти умеренные правые и умеренные левые, — пояснила эксперт «Известиям».

Она напомнила, что Vox, в частности, заявляла о планах остановить проекты по защите климата и окружающей среды, продвигаемые Еврокомиссией. Однако, по мнению эксперта, нынешняя ситуация, при которой Педро Санчес де-факто сохранит свой пост премьер-министра до возможных перевыборов, никак не отразится на председательстве Испании в ЕС. Мадрид председательствует в союзе с 1 июля, и его мандат завершится 31 декабря.

Глава правительства Испании Педро Санчес обращается к сторонникам во время всеобщих выборов в Мадриде Фото: REUTERS/Nacho Doce

— Сначала будет голосование за Фейхоо, потом за Санчеса. Затем будет роспуск парламента, потом — новая избирательная кампания, потом, возможно, будут новые выборы и всё повторится сначала . То есть председательство закончится раньше, чем, вполне вероятно, будет новое правительство. А если Санчес сохранит власть, тогда тем более не будет никаких изменений, потому что он сейчас премьер-министр. И он будет проводить ту политику, которую он проводит в настоящий момент, — заявила Черкасова.