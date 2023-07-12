Поставили на стыд: будет ли в Испании ультраправое правительство

В Испании оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует в рейтингах над пока что правящими социалистами премьера Педро Санчеса — такая ситуация складывается за считаные дни до внеочередных парламентских выборов, намеченных на 23 июля. Теледебаты 10 июля между двумя партийными лидерами, на которых консерватор смотрелся увереннее оппонента, похоже, закрепили этот отрыв. Но даже набрав большинство голосов, Народная партия, по сути, будет обречена на коалицию с ультраправой партией Vox. А такая перспектива, по данным опроса, пугает 60% испанцев. Каковы шансы на появление в Испании первого правительства с участием крайне правых, в чем могут быть главные сложности у коалиции с их участием и почему испанский электорат обещает проявить пассивность — в материале «Известий».

Pro & Contra

За годы нахождения у власти социалистов во главе с Педро Санчесом испанское правительство ввело новые законы о труде и жилищном строительстве, повысило минимальную заработную плату и осуществило несколько новых выплат семьям с низким доходом. Неплохо страна сумела при нем пережить и экономические пертурбации, потряхивавшие весь Евросоюз в разгар пандемии, а после — на фоне последствий от санкций против России.

Заручившись средствами ЕС на борьбу с коронавирусом в размере €70 млрд, позднее Испания на пару с Португалией смогли получить от Еврокомиссии «иберийское исключение», которое ограничило стоимость газа, используемого для производства электроэнергии в этих двух странах. Всё это помогло стимулировать рост экономики: в I квартале ВВП Испании вырос на 4,2%, а инфляция оказалась даже ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Тем не менее были в правлении Педро Санчеса и огрехи. В первую очередь надо упомянуть необходимость опираться на поддержку каталонских и баскских националистов для проведения нужных законов в парламенте. Ради нее в 2021 году Педро Санчес помиловал девять каталонских лидеров, сидевших в тюрьме за участие в проведении незаконного референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. А затем пошел еще дальше и внес изменения в Уголовный кодекс, отменив, в частности, такое преступление, как подстрекательство к мятежу, что явно сыграло на руку ряду каталонских политиков. И, разумеется, понравилось далеко не всем в Испании.

Первым подтверждением, что минусы социалистов и лично Педро Санчеса перевесили в глазах избирателей плюсы, стал исход местных и региональных выборов в Испании в конце мая. Социалисты их продули, после чего Санчес решил объявить досрочные выборы — в попытке «переспросить» электорат о доверии правящей партии в стиле «пан или пропал».

Впрочем, за пару недель до голосования стало понятно, что электорат не передумал, и, вероятно, испанский премьер зря пошел ва-банк. Обнародованный ровно за две недели до голосования 23 июля опрос компании Ipsos для газеты La Vanguardia показал: рейтинг оппозиционной Народной партии достигает 35%, тогда как уровень поддержки социалистов всего 28%.

Прошедшие же вечером 10 июля теледебаты между Санчесом и лидером Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо еще больше «утопили» премьера. Их большая часть свелась не к конструктиву и изложению программ на будущее, а скорее к перебранкам и взаимным обвинениям во лжи. И, по дружному мнению испанских СМИ, в этом оппозиционер оказался куда убедительнее премьера. В частности, как отозвалась о дебатах газета El Mundo, Санчес, несмотря на «очевидное преимущество опыта работы со СМИ», выступал в «нервной и неустойчивой» манере, что сделало его очевидно проигравшим в дебатах.

Сомнительный партнер

Впрочем, в популярности «народников» имеется существенная ложка дегтя. Ни одна из партий в Испании не может править без коалиции. И если социалисты работают в одной связке с блоком левых сил, то для правоцентристской Народной партии единственный возможный коалиционный партнер — ультраправая Vox.

Неспроста в своем финальном слове на теледебатах Санчес напомнил про лидера Vox Сантьяго Абаскаля, сказав, что испанцам предстоит сделать выбор — «продолжит ли Испания двигаться вперед, как это было в течение последних 40 лет, или мистер Абаскаль и мистер Фейхоо заведут нас в темную временную петлю, которая забросит нас неизвестно куда».

Народная партия и Vox уже опробовали сотрудничество в марте 2022 года, сформировав коалиционное правительство в регионе Кастилия и Леон. Однако Альберто Нуньес Фейхоо говорил о нежелании сотрудничать с этой силой на общенациональном уровне. Но ближе к нынешним выборам он стал вполне допускать такую вероятность. Тем более прогнозы на сей счет оказались приободряющими: вместе с 32–39 местами в 350-местной нижней палате парламента, которые опросы сулят Vox, консерваторы-народники вполне могут заполучить 180 депутатских кресел, достаточных для абсолютного большинства.

— До выборов остается чуть больше недели, и расклад уже понятен: Народная партия будет первой партией страны, а социалисты теряют настолько сильно, что, даже если их нынешняя коалиция с левыми и с региональными партиями Каталонии сохранится, они всё равно не смогут собрать в новом парламенте большинство. Единственное большинство, которое сейчас просматривается, — это Народная партия с Vox, — старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Екатерина Черкасова.

Минус лишь в том, что большинству испанцев — а точнее, сразу 60%, согласно последним опросам общественного мнения, — совсем не импонирует вхождение ультраправых сил в правительство страны. Вызывает это и озабоченность в Брюсселе, на что непрозрачно намекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посещая Мадрид в начале июля по случаю перехода к Испании председательства в ЕС.

— В Испании очень долгое время в принципе не было ультраправой партии. Это было связано с тем, что франкистская диктатура длилась 40 лет и у населения было устойчивое отторжение к ультраправому дискурсу. Но пять-шесть лет назад положение изменилось, что было связано с очень большим притоком в Испанию мигрантов, которые отбирали работу у коренных жителей, — пояснила Екатерина Черкасова.

При этом, если все предвыборные прогнозы сбудутся, новое правительство в Испании в лучшем случае появится к середине сентября. Ведь для начала Народной партии понадобится заключить руководящее соглашение с Vox, а затем такой коалиции придется проходить долгие процедуры вступления в должность — от визита к королю до несколько голосований в парламенте, который соберется не раньше 17 августа.

По словам эксперта, между двумя политическими силами существует сходство в экономических программах и консенсус в отношении внешней политики. И самым сложным вопросом, по которому консерваторам и Vox придется договариваться, станет вопрос о территориальной организации государства.

— Vox — убежденный сторонник централизации и той точки зрения, что созданная система автономных сообществ дорогая, неэффективная и наносит вред интересам государства, и ее надо если не упразднить, то свести к минимуму. Этот вопрос вызывает большое отторжение, прежде всего в Каталонии и Стране Басков, но также и в регионах, которые за время демократического развития получили очень большие полномочия,— резюмировала эксперт.

Как две партии будут решать эту проблему, пока сказать невозможно, признала эксперт ИМЭМО.

Важней всего погода

Однако для начала всем политическим силам как левого, так и правого флангов придется побороть апатию электората. Выборы в Испании никогда не устраивали прямо в середине лета, когда порядка 10 млн из 37 млн избирателей находятся в отпусках. И совершенно неясно, сколько из них не поленится вернуться к избирательным участкам или хотя бы проголосовать по почте.

Из-за неудачного времени досрочного голосования многие предвидят и проблемы на участках. По испанской традиции, тех, кто должен следить за волеизъявлением в течение 12 часов, выбирает лотерея. И если выбранный системой человек исполняет свои обязанности халатно, по закону ему грозит до года заключения. Но в реальности, даже невзирая на такое наказание, на практически всех предыдущих выборах немало избирательных участков открывались с опозданием из-за неявки вовремя тех, кому было поручено следить за волеизъявлением сограждан.

Наконец, еще одним фактором, который грозит негативно сказаться на явке, станет погода. По прогнозам, выборы в июле совпадут с экстремальной жарой. И почти наверняка большая часть сознательных избирателей отправится на участки ранним утром. Как считают социологи, это приведет к утренним сообщениям о высокой явке избирателей, что потенциально остудит пыл идти на выборы в течение всего остального дня менее мотивированных избирателей.