Патрушев уличил Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире

Западные страны в попытке сохранить мировое господство прибегают к любым средствам, однако все страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США. Об этом 24 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в ЮАР на заседании высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Мир уверенно движется в сторону более справедливой многополярной системы, отметил он.

«К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами — от односторонних санкций до ведения гибридных войн», — подчеркнул секретарь Совбеза России.

По его словам, «глобальное меньшинство» пытается подменить систему мироустройства на Уставе ООН неким «порядком, основанным на правилах».

В современной политической и экономической архитектуре мира становится всё более востребованным рост представления стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые проводят собственную внешнюю политику и готовы «отстаивать национальные интересы и свой суверенитет в институтах глобального управления».

В Йоханнесбурге Патрушев принимает участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.