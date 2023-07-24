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Поезд «Ночной экспресс» перевез первых пассажиров из Петербурга в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поезд «Ночной экспресс», курсирующий в ночное время суток, перевез первых пассажиров из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с Ленинградского вокзала в понедельник, 24 июля.

«Ночной экспресс» прибыл в столицу в 10:00. На поезде, окрашенном в черный, можно увидеть тематические рисунки золотого цвета: звезды и полумесяц. Выйдя из вагонов, пассажиры поделились впечатлениями о первой поездке.

«В поезде ощущение, что ты как дома. Очень тепло, комфортно, уютно, всё сделано очень качественно, на высшем уровне. Видно, что использовались хорошие материалы, что это было сделано действительно для пассажиров. Наверное, нет аналогов такому поезду», — рассказали пассажирки Мария и Вера.

Кроме того, в «Ночном экспрессе» предлагалось попробовать шампанское и фрукты.

«Удобно очень ехать, отличное качество, премиальное постельное белье. Чисто, хорошо, всё очень понравилось», — отметила пассажирка Марина.

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