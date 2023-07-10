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Мишустин осмотрел скоростной электропоезд «Ласточка»

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге осмотрел скоростной электропоезд «Ласточка», полностью состоящий из российских комплектующих.

Премьер-министру показали кабину машиниста, где стоят две камеры распознавания объектов, а за первой панелью установлен радар.

У поезда красно-серого цвета пять вагонов. Он рассчитан на 416 мест. В предыдущей модели было только 346 посадочных мест. Интерьер салона также отличается: он выполнен в серых тонах, а не в красных, как раньше. Поезд оснащен поручнями с антискользящим покрытием.

В салоне есть система обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан, пеленальные столики и USB-зарядки на каждом сиденье.

Новый электропоезд «Ласточка-М» серии ЭС104 оснащен российским тяговым оборудованием и российскими двигателями.

Поезд получил новую маску с улучшенными аэродинамическими свойствами. «Ласточка» станет основой для целой серии таких поездов.

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Поезд представляют впервые, его демонстрация была анонсирована 8 июня. Глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации заявил, что компания ожидает поставку полностью российского электропоезда во второй половине 2023 года.

При этом заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов 23 января заявил, что завод группы «Синара» «Уральские локомотивы» в 2023 году планирует сертифицировать новый электропоезд серии ЭС104 с российским тяговым приводом на замену «Ласточкам».

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