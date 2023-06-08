Стала известна дата первой демонстрации макета полностью российской «Ласточки»

Состоящий из российских комплектующих аналог поезда «Ласточка» впервые представят на выставке «Иннопром» в июле 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе производителя, компании «Синара — транспортные машины» (СТМ).

«На стенде Группы Синара холдинг СТМ представит маску нового полностью отечественного скоростного электропоезда ЭС104, а также проведет презентацию нового состава, собираемого сейчас на заводе «Уральские локомотивы», — сообщила «Известиям» представитель СТМ.

Ранее, 29 марта, глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации заявил, что компания ожидает поставку полностью российского электропоезда во второй половине 2023 года. Он уточнил, что РЖД в два раза сократили закупку электропоездов «Ласточка», но ждет поставок российского аналога подвижного состава.

23 января заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что завод группы «Синара» «Уральские локомотивы» в 2023 году планирует сертифицировать новый электропоезд серии ЭС104 с российским тяговым приводом на замену «Ласточкам».