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В России разработают новые электропоезда на смену «Ласточкам»

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Завод группы «Синара» «Уральские локомотивы» (ранее совместное предприятие c Siemens) в 2023 году планирует сертифицировать новый электропоезд серии ЭС104 с российским тяговым приводом на замену «Ласточкам». Об этом в интервью Объединению производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) 23 января рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

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Он объяснил, что в прошлом году с учетом геополитической и экономической обстановки у ООО «Уральские локомотивы» и его поставщиков возникли трудности с поставкой импортных комплектующих.

«С целью продолжения производства ООО «Уральские локомотивы» оперативно стало прорабатывать вопросы по разработке новых серий электропоездов «Ласточка» с российскими комплектующими. Так, в 2023 году планируется сертификация нового электропоезда серии ЭС104 с российским тяговым приводом», — сообщил он.

Уточняется, что этот электропоезд будет аналогом «Ласточки» серии ЭС2Г «Стандарт», но с измененным экстерьером головного вагона.

Кроме того, в 2024 году в планах у завода разработать и сертифицировать двухсистемный электропоезд серии ЭС105 — на смену «Ласточке» модели ЭС1П.

В пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» «Известиям» уточнили, что компания готовилась к производству «полностью российского поезда» все последние годы и сейчас ведет именно эту работу.

Ранее, 7 ноября 2022-го, сообщалось, что предприятие «Уральские локомотивы» планирует нарастить выпуск электропоездов до 330 вагонов в год. Так, отмечалось, что предполагается выпуск в год до 160 вагонов поездов «Ласточка» (составы по 5–6 вагонов), до 100 вагонов высокоскоростных поездов (составы по 8 вагонов) и до 70 двухэтажных вагонов (составы по 5–7 вагонов).

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