РФ предложила странам БРИКС создать отдельный модуль для орбитальной станции

Россия предложила странам БРИКС создать отдельный специализированный модуль для проектируемой российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в понедельник, 24 июля.

«Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль», — сказал Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

По его словам, такой модуль, находясь в составе РОС, позволил бы странам объединения «использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ».

Глава госкорпорации добавил также, что РОС станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

В конце июня Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году. Предполагается, что в будущем РОС заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после окончания ее использования в 2030 году. Причиной выхода из проекта МКС стало техническое состояние модулей станции, а также большие затраты на обслуживание устаревших частей.

По словам главы «Роскосмоса», эффективность будущей орбитальной станции будет значительно выше, чем у российского сегмента МКС. Сейчас он насчитывает 225 спутников. Наряду с этим Борисов сообщил, что Россия предложила Алжиру и Египту принять участие в создании станции.

Тогда же глава государства Владимир Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

Идея о создании в России собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года.