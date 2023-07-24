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РФ предложила странам БРИКС создать отдельный модуль для орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов: РФ предложила странам БРИКС создать модуль для проектируемой орбитальной станции
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Фото: Роскосмос
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Россия предложила странам БРИКС создать отдельный специализированный модуль для проектируемой российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в понедельник, 24 июля.

«Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль», — сказал Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

По его словам, такой модуль, находясь в составе РОС, позволил бы странам объединения «использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ».

Глава госкорпорации добавил также, что РОС станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

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В конце июня Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году. Предполагается, что в будущем РОС заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после окончания ее использования в 2030 году. Причиной выхода из проекта МКС стало техническое состояние модулей станции, а также большие затраты на обслуживание устаревших частей.

По словам главы «Роскосмоса», эффективность будущей орбитальной станции будет значительно выше, чем у российского сегмента МКС. Сейчас он насчитывает 225 спутников. Наряду с этим Борисов сообщил, что Россия предложила Алжиру и Египту принять участие в создании станции.

Тогда же глава государства Владимир Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

Идея о создании в России собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года.

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