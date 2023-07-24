Эксперт рассказал о вариантах инвестирования после повышения ЦБ ключевой ставки

Российским инвесторам, рассматривающим варианты вложения денег, стоит принимать во внимание не только сам факт повышения Центробанком (ЦБ) РФ ставки, но и риторику регулятора, считает руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов. Эксперт рассказал «Известиям» 24 июля о том, куда вкладывать деньги при росте ключевой ставки.

«Зачастую для инвесторов риторика может быть даже важнее самого изменения — будет ли повышение «одноразовым» или будет цикл повышений. Во многом именно от этого зависит стратегия формирования инвестиционного портфеля», — уточнил он.

Рогов отметил, что уже длительное время поддерживается высокий спрос на облигации.

«Основная причина — доходность. И, вероятнее всего, текущее повышение ключевой ставки вызовет некий переток из акций в облигации», — объяснил он.

По его мнению, в рамках повышения ставки на 1 процентный пункт имеет смысл на часть портфеля приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет.

«Именно по таким облигациям будет возможность зафиксировать доходность к погашению на уровне более 11% годовых, а также возможность заработать на росте цены в том случае, если возникнут предпосылки для снижения ключевой ставки. В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 доходность может превысить 11,5% при околонулевом риске», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что, если предполагается, что в дальнейшем ЦБ воздержится от повышений ставки, то позицию в «длинных» ОФЗ (облигаций с большим текущим сроком до погашения. — Ред.) можно формировать уверенно. Но, если есть предпосылки для дальнейшего повышения показателя, то стоит рассматривать поэтапное наращивание позиции в зависимости от будущих данных по инфляции.

«Однако, несмотря на переток в облигации, рынок акций не стоит списывать со счетов. Несмотря на растущие мировые риски, связанные с замедлением экономики Китая и высокие ставки в США, ликвидности и в мировой системе, и в системе РФ достаточно. И во многом этот фактор способен толкать рынок вперед. При этом, предпочтение стоит отдавать голубым фишкам (акциям крупных и наиболее стабильных компаний. — Ред.). В особенности компаниям–экспортерам, черной металлургии и продуктовому ритейлу», — заключил Рогов.

Ранее, 21 июля, на заседании совета директоров ЦБ было принято решение поднять ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность ее дальнейшего увеличения в будущем, отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

В тот же день главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и увеличению доходностей облигаций, что повлияет на привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.