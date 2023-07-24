Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма
Мир
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
Экономика
Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
Интернет и технологии
Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе
Авто
В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы
Авто
ГАЗ приостановил производство на две недели
Политика
Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Мир
Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции
Туризм
Ученые НИУ ВШЭ начали тестирование новой технологии в отелях
Пресс-релизы
В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника
Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

Эксперт рассказал о вариантах инвестирования после повышения ЦБ ключевой ставки

Эксперт Рогов: инвесторам стоит учитывать факт повышения ключевой ставки и риторику ЦБ РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским инвесторам, рассматривающим варианты вложения денег, стоит принимать во внимание не только сам факт повышения Центробанком (ЦБ) РФ ставки, но и риторику регулятора, считает руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов. Эксперт рассказал «Известиям» 24 июля о том, куда вкладывать деньги при росте ключевой ставки.

«Зачастую для инвесторов риторика может быть даже важнее самого изменения — будет ли повышение «одноразовым» или будет цикл повышений. Во многом именно от этого зависит стратегия формирования инвестиционного портфеля», — уточнил он.

Рогов отметил, что уже длительное время поддерживается высокий спрос на облигации.

«Основная причина — доходность. И, вероятнее всего, текущее повышение ключевой ставки вызовет некий переток из акций в облигации», — объяснил он.

По его мнению, в рамках повышения ставки на 1 процентный пункт имеет смысл на часть портфеля приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет.

«Именно по таким облигациям будет возможность зафиксировать доходность к погашению на уровне более 11% годовых, а также возможность заработать на росте цены в том случае, если возникнут предпосылки для снижения ключевой ставки. В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 доходность может превысить 11,5% при околонулевом риске», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что, если предполагается, что в дальнейшем ЦБ воздержится от повышений ставки, то позицию в «длинных» ОФЗ (облигаций с большим текущим сроком до погашения. — Ред.) можно формировать уверенно. Но, если есть предпосылки для дальнейшего повышения показателя, то стоит рассматривать поэтапное наращивание позиции в зависимости от будущих данных по инфляции.

«Однако, несмотря на переток в облигации, рынок акций не стоит списывать со счетов. Несмотря на растущие мировые риски, связанные с замедлением экономики Китая и высокие ставки в США, ликвидности и в мировой системе, и в системе РФ достаточно. И во многом этот фактор способен толкать рынок вперед. При этом, предпочтение стоит отдавать голубым фишкам (акциям крупных и наиболее стабильных компаний. — Ред.). В особенности компаниям–экспортерам, черной металлургии и продуктовому ритейлу», — заключил Рогов.

Ставки на старт: на что повлияет решение ЦБ об увеличении ключевой до 8,5%
И как изменятся проценты по кредитам и депозитам в российских банках

Ранее, 21 июля, на заседании совета директоров ЦБ было принято решение поднять ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность ее дальнейшего увеличения в будущем, отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

В тот же день главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и увеличению доходностей облигаций, что повлияет на привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023