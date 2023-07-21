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Аналитик предрек положительный эффект для рубля на фоне повышения ключевой ставки

Аналитик Васильев: в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки до 8,5% поддержит рубль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки до 8,5% приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль. Об этом 21 июля «Известиям» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ранее в этот день Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за инфляционного давления.

Как отметил специалист, основными аргументами в пользу резкого ужесточения монетарной политики выступили ускорение инфляции, существенное усиление проинфляционных рисков (в том числе из-за ослабления рубля), рост инфляционных ожиданий.

«Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году. Поэтому Центробанку необходимо действовать уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. Посредством ужесточения денежно-кредитной политики Банк России стремится охладить кредитование и спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4% в следующем году», — сказал он.

По мнению аналитика, в перспективе повышение ключевой ставки может положительно отразиться на курсе рубля.

«Повышение ключевой ставки с сохранением жесткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля. В среднесрочной перспективе (в течение недель и месяцев) повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль», — сказал Васильев.

Собеседник «Известий» отметил, что данное решение ЦБ соответствует ожиданиям рынка и поэтому отчасти уже учтено в банковских продуктах.

«Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ вызовет умеренное плавное повышение ставок по депозитам и кредитам. Мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного дальнейшего подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ (еще в пределах 50 б.п.), а вслед за ними и ставок по ипотеке», — заключил он.

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6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и также верит в его укрепление.

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