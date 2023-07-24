Песков отверг обвинения Киева в разрушении собора в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергая обвинения Киева в адрес России в разрушении Преображенского собора в Одессе.

«Мы неоднократно заявляли и можем повторить, наши Вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры, тем более храмам, церквям, поэтом подобные обвинения мы не принимаем», — сказал он.

Новость дополняется