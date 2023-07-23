В Минобороны опровергли информацию о поражении ВС РФ собора в Одессе

Распространяемая киевским режимом информация о поражении Вооруженными силами (ВС) РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные для поражения и уничтоженные в ночь на 23 июля объекты, где Киев совместно с иностранными специалистами готовил теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Минобороны РФ назвало наиболее вероятной причиной разрушения храма падение украинской зенитной управляемой ракеты. В министерстве отметили, что это стало следствием безграмотных действий операторов комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в Одессе.

Ранее в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. Были уничтожены все намеченные цели.

В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщили, что на территории Одесской области прогремели взрывы. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил работу систем ПВО в регионе.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».